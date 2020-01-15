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فن

بعد ترشحه لـ الأوسكار.. 210 ملايين دولار إيرادات فيلم Ford V Ferrari

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حصد فيلم Ford V Ferrari إيرادات بلغت 210 ملايين دولار أمريكي حول العالم ، بعد مرور أكثر من شهرين على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.

وحقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية111 مليون دولار، أما في باقي دول العالم حصد 99 مليون دولار .

ويجسد مات ديمون، خلال الفيلم، شخصية سائق سيارة سباق الشهير Carroll Shelby، ويشهد الفيلم الصراعات بين سيارات فورد وفيراري خلال فترة الستينيات.

وينافس فيلم Ford V ferrari على جائزة افضل فيلم في الاوسكار ال٩٢، مع The Irishman ،
‏Jojo rabbit 
‏Joker 
‏Little women 
‏Marriage story 
1917 
‏Once upon a time in holly wood 
‏Paratise
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