بعد ترشحه لـ الأوسكار.. 210 ملايين دولار إيرادات فيلم Ford V Ferrari

حصد فيلم Ford V Ferrari إيرادات بلغت 210 ملايين دولار أمريكي حول العالم ، بعد مرور أكثر من شهرين على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.
وحقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية111 مليون دولار، أما في باقي دول العالم حصد 99 مليون دولار .
ويجسد مات ديمون، خلال الفيلم، شخصية سائق سيارة سباق الشهير Carroll Shelby، ويشهد الفيلم الصراعات بين سيارات فورد وفيراري خلال فترة الستينيات.
وينافس فيلم Ford V ferrari على جائزة افضل فيلم في الاوسكار ال٩٢، مع The Irishman ،
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