بعد ترشحه لـ الأوسكار.. 210 ملايين دولار إيرادات فيلم Ford V Ferrari

حصد فيلم Ford V Ferrari إيرادات بلغت 210 ملايين دولار أمريكي حول العالم ، بعد مرور أكثر من شهرين على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.





وحقق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية111 مليون دولار، أما في باقي دول العالم حصد 99 مليون دولار .





ويجسد مات ديمون، خلال الفيلم، شخصية سائق سيارة سباق الشهير Carroll Shelby، ويشهد الفيلم الصراعات بين سيارات فورد وفيراري خلال فترة الستينيات.





وينافس فيلم Ford V ferrari على جائزة افضل فيلم في الاوسكار ال٩٢، مع The Irishman ،

‏Jojo rabbit

‏Joker

‏Little women

‏Marriage story

1917

‏Once upon a time in holly wood