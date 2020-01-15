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أخبار العالم

الجيش السوداني يعلن مقتل وإصابة 6 عسكريين

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:58 ص
افراد من الجيش السوداني
افراد من الجيش السوداني
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قسم الخارجي
أكد الجيش السوداني، في بيان، أن ما وقع من أحداث؛ يعتبر تمردًا على السلطة.

وأعلن الجيش في بيانه مقتل عسكريين اثنين ووقوع 4 إصابات، مشددًا على تمكنه من القضاء على التمرد بأقل الخسائر.

من جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في كلمة مشتركة مع الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي بالسودان، "أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط محاولة التمرد اليائسة".

فيما أوضح الفريق عبد الفتاح البرهان أنه لن يسمح بحدوث انقلاب في السودان.

وأعلن البرهان عودة حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم إلى طبيعتها، وفقا لقناة "العربية".

وأكد البرهان في مؤتمر صحفي أن جميع المقار الآن تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية. 

وأكد البرهان أن ما حدث هو مؤامرة ضد الثورة وسنردع أي محاولة للعبث بالأمن.

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم إطلاق نار كثيف وسط استمرار تصدي الجيش لمتمردي المخابرات العامة.

وأدخل الجيش السوداني عدة دبابات في حي كافوري، الذي يضم مقرا لهيئة العمليات لجهاز المخابرات العامة.

كانت مجموعة من عناصر جهاز المخابرات السوداني أطلقت النار في الهواء بالخرطوم، بحجة الاحتجاج على إجراءات إدارية ومالية.
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