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أخبار البلد

الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:28 ص
إجتماع ترامب مع
إجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا
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دبلوماسى
استؤنفت الاجتماعات الجارية في واشنطن، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بمشاركة وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في مصر والسودان وأثيوبيا، حيث عقدت لقاءات برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن، بالإضافة إلى عدة اجتماعات على المستوى الفني؛ لمناقشة تفصيلات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك الإجراءات التي يتوجب على إثيوبيا اتخاذها خلال مرحلتي الملء والتشغيل للحد من آثار الجفاف والجفاف الممتد.

كما شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزراء الدول الثلاث، حيث أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تقدير مصر لاهتمام الرئيس الأمريكي بهذا الملف الحيوي، وللجهد البناء الذي يضطلع به وزير الخزانة الأمريكي وفريقه المعاون، مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة التفاوض في غضون الأيام المقبلة؛ بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوقها، ويؤمن مصالح مصر المائية.

واتفق الوزراء على مواصلة المفاوضات، اليوم ١٥ يناير ٢٠٢٠، لليوم الثالث على التوالي؛ لمواصلة التباحث حول كافة جوانب قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ونشر المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صورا من مشاركة وزيريّ الخارجية والموارد المائية والري في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي⁧‫ دونالد ترامب‬⁩ مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في إطار اجتماعات واشنطن حول سد النهضة.
الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.. صور
الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.. صور
الخارجية تكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع وزراء مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.. صور
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