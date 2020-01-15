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البطاطس بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 15 -1 - 2020

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:27 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء 15 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة.

فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
البصل : 7.5 جنيه
القلقاس: 6 جنيهات
القرنبيط: 5 جنيهات
السبانخ: 5 جنيهات
الباذنجان: 5 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

الفراولة : 12 جنيها
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 7.5 جنيه
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