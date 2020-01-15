وزير الخارجية السعودى يصل القاهرة لإلقاء كلمة أمام البرلمان العربي

وصل وزير الخارجية السعودى فيصل بن فرحان إلى القاهرة مساء أمس تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي لإلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية لدورة انعقاد البرلمان التي ستعقد بعد قليل فى أحد فنادق القاهرة.



وكان في استقبال وزير الخارجية السعودى والوفد المرافق له لدى وصوله مطار القاهرة الدولي السفير أسامة نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية وعدد من منسوبي السفارة.



ويلقى بن فرحان كلمة أمام البرلمان العربي يستعرض فيها مواقف السعودية ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية والعمل على تعزيز الأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.