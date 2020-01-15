نائب: إنفاق المصريين 25 مليار جنيه على السحر والدجل كارثة

وصف النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتورو سعاد عبد الرحيم، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بأن المصريين ينفقون ما يتراوح بين 10 و25 مليار جنيه سنويًا لفك الأعمال والسحر، وأن محافظات الوجه القبلي هي الأكثر إنفاقًا على الدجل، بـ "الكارثية"، مؤكدا أنها تتطلب التدخل العاجل والسريع لتجريم هذه الظاهرة الخطيرة.



وتساءل محمد هانى الحناوى، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن مدى صحة هذه التصريحات الخطيرة، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل لمواجهة ما يسمى "فك الأعمال والسحر".



وقال النائب إن إنفاق المصريين مبالغ تصل إلى 25 مليار جنيه سنويا على السحر والدخل شيء مفزع ومخيف، مؤكدا ضرورة تدخل الدولة والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية للتوعية بمخاطر هذه الأمور قبل أن تتحول إلى ظاهرة.



وأوضح أن هذه الأمور تنذر بعواقب خطيرة على السلام الاجتماعى، وتعمل على تفكيك الأسر المصرية بالسير وراء الخرافات والأوهام.



وطالب النائب محمد هانى الحناوى بالمواجهة الشاملة والحاسمة لكل من يقومون بأعمال السحر والشعوذة والجدل، وتوعية المواطنين البسطاء بخطورة مثل هذه الاعمال حتى لايتجهوا إلى إنفاق أموالهم على أعمال السحر والجدل.

