الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن "قادر 2020"..فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشاهد فيلم تسجيلي بعنوان "قادر 2020"حماية الوطن، وهو عن التدريبات القتالية التي تمت في مناورة "قادر 2020" الأيام الماضية بكافة قوات الجيش المصري من قوات عسكرية وبحرية وجوية.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن سلسلة القواعد العسكرية المصرية، تأكيدا للتوجه الجديد للدولة نحو تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.



وتم إنشاء قاعدة برنيس لتكون إحدى القلاع العسكرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الجنوبية الجوية، وتم إنشاؤها في زمن قياسي في خلال شهور معدودة.



وتعد قاعدة برنيس العسكرية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، وجاهزة لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.



وجرى إنشاؤها في إطار استراتيجية التطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.