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رياضة

رسميا.. توتنهام يضم نجم بنفيكا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:04 م
جيدسون فيرنانديز
جيدسون فيرنانديز
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إسراء أشرف
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تعاقده مع اللاعب جيدسون فيرنانديز، لاعب وسط ميدان فريق بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم فيرنانديز إلى صفوف الفريق اللندني،بعقد يمتد لمدة 18 شهرًا (موسم ونصف)، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 50 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، قد أشارت إلى أن جيدسون فيرنانديز رفض عرض وست هام يونايتد، مفضلًا اللعب تحت قيادة مواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب السبيرز.

ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 30 نقطة، من 22 جولة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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