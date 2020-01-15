رسميا.. توتنهام يضم نجم بنفيكا

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، تعاقده مع اللاعب جيدسون فيرنانديز، لاعب وسط ميدان فريق بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وانضم فيرنانديز إلى صفوف الفريق اللندني،بعقد يمتد لمدة 18 شهرًا (موسم ونصف)، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 50 مليون يورو.



وكانت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، قد أشارت إلى أن جيدسون فيرنانديز رفض عرض وست هام يونايتد، مفضلًا اللعب تحت قيادة مواطنه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب السبيرز.



ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 30 نقطة، من 22 جولة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





🗣️ “It’s one big dream to come to this big Club.”



Gedson Fernandes on what it means to join Spurs.



#BemVindoGedson ⚪️ #COYS pic.twitter.com/8UExvKMBkn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2020