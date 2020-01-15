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ثقافة

أكاديمية الشعر تصدر ديوان أحبك يا وطن لفاطمة الهاشمي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:35 م
أكاديمية الشعر تصدر
أكاديمية الشعر تصدر ديوان أحبك يا وطن لفاطمة الهاشمي
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محمد مندور
صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ديوان "أحبك يا وطن" للشاعرة الإماراتية فاطمة الهاشمي "ليالي".

يقع الديوان في 104 صفحات من القطع المتوسط، ويضم مقدمة و71 نصًّا نبطيًّا جميعها محوره التغنّي بالوطن وأمجاده وقيادته وشمائل أهله.

وحضرت شخصيّة القائد المؤسس لدولة الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بصورة قوية في ثنايا الديوان، وقد برّرت الشاعرة هذا الحضور اللافت بقولها في مقدمة الديوان: (لأن زايد هو الوطن الذي منحنا الأمان، أضاء بالفرح عتمة ليالينا، لوّن فضاءات الوطن بحبه الكبير، غرس الخير في دروبه، وبث الطيب في نفوسنا. منه استقينا كيف نحب ونعامل الآخرين. زايد هو من علّمنا أبجدية عشق الوطن والانتماء لهذه الأرض).

توزّعت نصوص الديوان بين المقاطع القصيرة والقصائد المتوسطة الطول تربطها وحدة موضوع من أولها إلى آخرها. ومن بين عناوين الديوان: "صباح الوطن الأجمل"، "دار زايد كلها أعجوبه"، "بلادي الجنة"، "حب الوطن"، "بوظبي قطعة من الجنة"، "من مثل شيخي محمد"، يضيق بال الشعب لي ضاق بالك".

كما أن ديوان فاطمة الهاشمي يدخل ضمن توجّه أكاديمية الشعر للاهتمام بالمواهب الشعرية الإماراتية ودعمها والترويج لإنتاجها الإبداعي في المعارض المحلية والعربية.

جدير بالذكر أن أكاديمية الشعر في أبوظبي تعتبر أول جهة أدبية متخصصة في الدراسات الأكاديمية للشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي، وجاءت فكرة تأسيسها استكمالا للاهتمام الذي توليه إمارة أبوظبي للأدب والثقافة بما في ذلك الشعر الذي يعد مرجعا مهما وأصيلا في تاريخ العرب. وعملت الأكاديمية في برنامجها السنوي على النهوض بالأنشطة الثقافية المتعلقة بالحقل الشعري وتنظيم محاضرات وندوات بحثية وورش عمل أدبية بمشاركة نخبة من الباحثين والمهتمين من مختلف دول العالم.

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