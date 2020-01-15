عودة مسرحية 3 أيام في الساحل لمحمد هنيدي

أعلن المخرج مجدي الهواري، عنن عودة مسرحية "3 أيام في الساحل" للفنان محمد هنيدي للعرض من جديد.



ونشر الهواري عبر حسابه الرسمي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة لفريق عمل المسرحية.



وعلق على الصورة "العصابة رجعت، 3 أيام في الساحل، مستينكم يوم الجمعة والسبت 17 و18 يناير".



مسرحية "3 أيام في الساحل"، تعرض ضمن عروض فرقة "كايرو شو"، وهي من بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى، أحمد فتحي، ومن إخراج مجدي الهواري.

