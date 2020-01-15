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تعليم

افتتاح المؤتمر الرابع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:43 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
افتتح الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الرابع عشر لقسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل والذي ينظمه قسم الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بطب عين شمس .

وذلك بحضور ا. د محمود الطيب رئيس جامعة حلوان السابق، اللواء طبيب ا. د رضا معوض أستاذ الطب الطبيعي والتأهيل بجامعة الأزهر ومستشار وزيرة الصحة للطب الطبيعي والتأهيل، اللواء طبيب ا. د ايهاب عبد العزيز مستشار الطب الطبيعي بالقوات المسلحة ومدير المركز الطبي للتأهيل بالحلمية ، ا. د أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من اساتذة الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بالجامعات المصرية.

حيث أكد ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة علي الدور الفعال الذي يقوم به قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب، مشددا علي أهميته، كما أعلن سيادته عن فتح حساب للتبرع لإنشاء مركز للتأهيل التابع للقسم.

وأوضحت ا. د مني السباعي رئيس القسم والمؤتمر ان الامراض الروماتزمية وذوي الإعاقة البدنية من أهم المشاكل التي تهم المجتمع، مشيرة إلى أن المؤتمر الذي يستمر علي مدار يومين يهدف إلى إلقاء الضوء ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه المرضي الذين يعانون من الأمراض الروماتزمية المختلفة وذوي الإعاقة البدنية، عن طريق عرض احدث ما وصل إليه العلم في مجالات الروماتزم والتأهيل من خلال المناقشات، المحاضرات والبوسترات.

واضافت ا. د مني السباعي أن المؤتمر يستضيف ثلاثة من أهم الخبراء في مجال الموجات الصوتية التشخيصية للجهاز العصبي الحركي،كما يتضمن ٥ ورش عمل عن الموجات الصوتية التشخيصية، الحقن المفصلي، ورسم الأعصاب والعضلات؛ إلى جانب ورشة عمل عن التنبيه المغناطيسي للمخ كوسيلة من وسائل التأهيل.
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