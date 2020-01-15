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محافظات

تسليمه نهاية الشهر.. محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف القاهرة الجديد| صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، موقع إنشاء موقف القاهرة الجديد بجوار شونة المرور الجديدة بشرق مدينة كفر الشيخ، موجهًا بسرعة استكمال جميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف.

كما تفقد المبني الإداري وغرفة الحراسة والمسجد والحمامات بالموقف، مشددًا على سرعة استكمال أعمال وتقسيم الموقف ليتم التسليم نهاية يناير الجاري تمهيدًا لتشغيله.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذا الموقف الجديد سيعمل على تخفيف الزحام الذي تشهده المدن في التوجه لمدينة كفر الشيخ والعودة منها، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد عدد من المشروعات بمدينة كفر الشيخ، رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
تسليمه نهاية الشهر.. محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف القاهرة الجديد| صور
تسليمه نهاية الشهر.. محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف القاهرة الجديد| صور
تسليمه نهاية الشهر.. محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف القاهرة الجديد| صور
تسليمه نهاية الشهر.. محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف القاهرة الجديد| صور
تسليمه نهاية الشهر.. محافظ كفر الشيخ يتفقد موقف القاهرة الجديد| صور
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