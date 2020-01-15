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فن

روبرت داوني جونيور يتحدث إلى الحيوانات في فيلم Dolittle.. الآن في مصر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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محمد نبيل
في أجواء من المغامرات والفانتازيا، تبدأ رحلة دكتور جون دوليتل التي تطلقها شركة فور ستار فيلمز في دور العرض المصرية وقاعات IMAX، حيث يدور الفيلم حول دكتور جون دوليتل الذي يكتشف قدرته على الحديث إلى الحيوانات.

أحداث الفيلم مبنية على قصص من تأليف الطبيب الإنجليزي هيو لوفتينج ألفها لأطفاله في فترة الحرب العالمية الأولى، وسبق وصدر فيلمين عن قصص دكتور دوليتل، وكان أول فيلم في عام 1967 من إخراج ريتشارد فليتشر، وفي عام 1998 صدرت سلسلة تحمل نفس الاسم ومن بطولة إيدي ميرفي.

الفيلم من إخراج وتأليف ستيفن جاجن الحائز على جائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم Syriana، كما يشاركه التأليف توماس شبرد. 

الفيلم من بطولة الممثل المعروف روبرت داوني جونيور بطل سلسلة أفلام Sherlock Holmes وشخصية Iron Man في عالم مارفل، والنجم العالمي أنطونيو بانديراس، ويقوم بالأداء الصوتي للحيوانات مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم ماريون كوتيار، جون سينا، سيلينا جوميز، رالف فاينس، رامي مالك وإيما طومسون.
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