روبرت داوني جونيور يتحدث إلى الحيوانات في فيلم Dolittle.. الآن في مصر

في أجواء من المغامرات والفانتازيا، تبدأ رحلة دكتور جون دوليتل التي تطلقها شركة فور ستار فيلمز في دور العرض المصرية وقاعات IMAX، حيث يدور الفيلم حول دكتور جون دوليتل الذي يكتشف قدرته على الحديث إلى الحيوانات.





أحداث الفيلم مبنية على قصص من تأليف الطبيب الإنجليزي هيو لوفتينج ألفها لأطفاله في فترة الحرب العالمية الأولى، وسبق وصدر فيلمين عن قصص دكتور دوليتل، وكان أول فيلم في عام 1967 من إخراج ريتشارد فليتشر، وفي عام 1998 صدرت سلسلة تحمل نفس الاسم ومن بطولة إيدي ميرفي.





الفيلم من إخراج وتأليف ستيفن جاجن الحائز على جائزة الأوسكار عن سيناريو فيلم Syriana، كما يشاركه التأليف توماس شبرد.



