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أخبار البلد

بسام راضي: قاعدة برنيس العسكرية تستهدف حماية وتأمين السواحل المصرية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 03:07 م
بسام راضي
بسام راضي
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محمد عبد المنعم
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، قاعدة برنيس، وشهد المرحلة الختامية للمناورة قادر "۲۰۲۰".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قاعدة برنيس العسكرية تعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة المصرية، والتي تم إنشاؤها في إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لجميع المهام التي توكل إليها على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزًا لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح.

وأضاف أن قاعدة برنيس العسكرية التي تم إنشاؤها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة تعد إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطًا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن القاعدة تقع على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية ومستشفى عسكري، وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم القاعدة رصيفًا تجاريًا ومحطة استقبال ركاب وأرصفة متعددة الأغراض وأرصفة لتخزين البضائع العامة وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي ومحطة لتحلية مياه البحر.

وأوضح أن الهدف الإستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية يتمثل في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلًا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية ۲۰۳۰.
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