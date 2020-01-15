المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس تفتح باب التقديم لـ KG1 .. أول فبراير

أصدرت المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس ، بيانا هاما عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .



أوضح البيان ، أنه بالنسبة للراغبين في الالتحاق بالصف الاول رياض اطفال فقط للعام الدراسي 2020/2021 ، فتعلن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجمع الخامس عن بدء تقديم رغبات الالتحاق بالصف الاول رياض اطفال KG 1 (PYP 2 ) فقط ، للعام الدراسي 2020/2021 ، دون استلام اي اوراق تمهيدا للاعلان عن موعد التقديم الرسمي بداية من 1/2/2020 وحتي 29/2/2020 الموعد النهائي.



وقال البيان : أنه يمكن لمن يهمه الامر التقديم إلكترونيا من خلال الدخول على الرابط التالي http://eis-tagamo3.org/.



وأشار البيان إلى أن سن القبول بالمدرسة هو 4 سنوات في 1/10/2020 وحتي 6 سنوات الا يوم ، ولايوجد أي استثناء في السن.