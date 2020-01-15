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مرأة

إطلالة شتوية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في ظهور جديد.. شاهد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسنى، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تظهر فيها بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها.

وتألقت الفنانة بسمة بوسيل بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الانظار، مرتدية بنطلون جينز فاتح وجاكيت ياخذ قماش الصوف باللون الاوف وايت، ومطرز بالورود.

وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للآيلينر والرموش الذى يبرز جمالهما، ووضعت أحمر شفاه باللون الأورنج.

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