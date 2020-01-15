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محافظات

لكل اسم حكاية.. برانيس.. اسم أم بطليموس الثاني لتخليدها

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:19 م
منطقة برانيس
منطقة برانيس
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إبراهيم جادالله
كان لمنطقة البحر الأحمر دور كبير في التاریخ البعید قبل عصر الاسرات وكانت شریانا رئیسیا للتبادل التجاري بین مصر و إفريقيا، وحمت الصحراء الشرقية آلاف الرهبان المسیحیین من اضطهاد الرومان وكانت مدخل القبائل العربية في العصر الإسلامي.

وقال محمد رفيع مؤرخ من أبناء البحر الأحمر، إن البحر الأحمر له دور هام في العصور الحديثة باعتباره موصلا هاما بين البحر المتوسط والمحيط الهندي ولوجود قناة السویس في شماله وباب المندب في أقصى الجنوب ويعتبر مدخلا استراتیجیا هاما كان مطمعا لاحتلال القوات الانجلیزیة في القرن الماضي.

وأضاف رفيع ان البحر الأحمر يشكل اهمیة استراتیجیة قصوى لأمن مصر القومي وأمن المنطقة العربية عامة بسبب تحكمه في طرق المواصلات الي اوروبا و اسيا و افریقیا.

وعن سبب تسمية منطقة برنيس التى تقع جنوب مرسى علم جنوب البحر الأحمر بحوالي ١٨٠ كم وأسسها بطليموس الثاني سنة 275 ق.م أطلق عليها اسم امه تخليدا لذكراها وربطها بطريق الي قفط .

وأضاف رفيع أن مرسى علم التى تتبعها برنيس منطقة واعدة سياحيا يوجد بها عدد من المنتجعات السياحية وتعد من المدن حديثة النشأة حيث بدأت تنميتها عام 1995 من خلال، لتصبح مرسى علم أحد أكثر بقاع مصر الجاذبة للسياحة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، عروضا جوية خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية الجديدة جنوب البحر الأحمر.
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