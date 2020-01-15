الاتفاق النووي في خطر.. فرنسا تكشف عن حل وحيد لأزمة إيران

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بان أزمة إيران لها حل وحيد.



وبحسب "رويترز"، قال لودريان إن الحل الوحيد لأزمة إيران يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع، وتخفيف الولايات المتحدة للعقوبات.



وأضاف أن الاتفاق النووي مع إيران في خطر، مطالبا طهران بالوفاء بالتزاماتها.



وتابع أن آلية "حل النزاع في الاتفاق النووي" مع إيران تستهدف إيجاد حل دبلوماسي للخلافات.



وقررت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران بعد الخطوات الخمس التي اتخذتها طهران في انتهاك بنود وقيود الاتفاق.



