AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاتفاق النووي في خطر.. فرنسا تكشف عن حل وحيد لأزمة إيران

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:32 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بان أزمة إيران لها حل وحيد.

وبحسب "رويترز"، قال لودريان إن الحل الوحيد لأزمة إيران يتمثل في موافقة طهران على محادثات حول اتفاق جديد موسع، وتخفيف الولايات المتحدة للعقوبات.

وأضاف أن الاتفاق النووي مع إيران في خطر، مطالبا طهران بالوفاء بالتزاماتها.

وتابع أن آلية "حل النزاع في الاتفاق النووي" مع إيران تستهدف إيجاد حل دبلوماسي للخلافات.

وقررت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران بعد الخطوات الخمس التي اتخذتها طهران في انتهاك بنود وقيود الاتفاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوتين وماكرون يدعوان إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعّل آلية فض النزاع النووي مع إيران

دول أوروبا: لن ننضم لحملة الضغط الأمريكي ضد إيران

أول تعليق من إيران على قرار دول أوروبية تفعيل آلية فض النزاع النووي

واشنطن تعلن دعم الآلية الأوروبية لفض النزاع النووي مع إيران

روحاني يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتذار لـ إيران

ترشيحاتنا

من البراءة للملابس الجريئة .. 10 صور تكشف التحول في إطلالات منى هلا

لحظة تفجير المعسكرات المعادية بالعبوات الناسفة فى مناورة بقاعدة برنيس.. شاهد

أبو جبل يتألق .. ملخص ثنائية الزمالك في مباراة الجونة .. فيديو

هل يجوز المسح على الشراب في حالة البرد.. الإفتاء: بشرطين

بملابس سوداء.. زينة تثير الجدل برفقة شقيقتها وحماقى

حفل زفاف يتحول إلى مأساة بعد اقتحام مسلحين كنيسة وقتل عروس بالرصاص.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. مكرونة فيتوتشيني وسلطة البروكلي

محمود العسيلي مكشر ليه .. 10 صور من شهر العسل مع زوجته

بملابس جريئة.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد