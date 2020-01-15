بعد انفصاله عن أصالة.. إنجي علي تنشر فيديو لـ طارق العريان

فاجأت الاعلامية انجي علي، متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بنشرها ،فيديو، لزوجها السابق، المخرج طارق العريان، بعد اعلان انفصاله عن زوجته السابقة، الفنانة السورية أصالة نصري.وظهر طارق العريان، وهو يجري حوارا في اثناء تواجدهما في دبي؛ لحضور احتفالية خاصة بموقع "شاهد. نت" بحضور كوكبة من نجوم الفن المصري.وانهالت التعليقات من متابعي انجي علي، منها: "إنجي علي بتدعم طليقها طارق العريان بعد انفصاله عن اصالة".وكانت إنجي علي متزوجة من طارق العريان قبل ١٥ عاما، وانفصلا بسبب غيرتها الشديدة.