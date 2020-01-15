العثور على جثة شاب أسفل سلم مسجد بالقناطر

تكثف اجهزة الامن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليها اسفل سلم المسجد الكبير بمدينة القناطر الخيرية وتم نقلها الى مستشفى القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى العميد ابراهيم الطويل مامور مركز القناطر بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة شاب متوفى اسفل سلم المسجد الكبير بمدينة القناطر، وتم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث وانتقل المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز القناطر والنقيب محمد منصور رئيس نقطة شرطة المدينة الى مكان الواقعة.



وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب كثيف الشعر من الراس والذقن ولا توجد معه أي أوراق تدل على شخصيته ولا توجد به اى اصابات ظاهرية وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.