رئيس الوزراء أول الحضور فى عزاء ابن مايا مرسى

تستقبل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عزاء ابنها فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.



حرص مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على تقديم واجب العزاء فى فقيد رئيسة المجلس القومى للمرأة.



توفى أمين تامر نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة مايا مرسى ، مساء أول أمس وفاة طبيعية أثناء نومه وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة أمس.



جدير بالذكر إن الدكتورة مايا مرسى كانت فى السعودية أثناء وفاة نجلها، الذي يبلغ من العمر 16 عاما، وكان يدرس IG.







