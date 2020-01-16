بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.. اليوم

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2019/2020، اليوم الخميس، بمدارس محافظة القاهرة.





وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة (163908)، من بينهم (83345) طالبا، وعدد (80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.





وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن إلى جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات معالي محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال .





وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ، والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.



