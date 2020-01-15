من شهر لـ 9 سنوات.. ما التطعيمات الإضافية لطفلك ومواعيدها؟

قال الدكتور أحمد جمال عبد الله، استشاري طب الأطفال، هناك تطعيمات إضافية لا تندرج ضمن جدول التطعيمات الإجبارية، ولكن حددتها وزارة الصحة المصرية، حيث إنها من ضمن التعليمات الإجبارية في العديد من الدول، مثل: الولايات المتحدة، وأوروبا، ومعظم دول الخليج.





وتابع عبدالله في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن التطعيمات الإضافية هي تطعيمات مهمة للأطفال، حيث إن لكل تطعيم سن محدد يجب أن يؤخذ فيها بالإضافة إلى ان له أهمية كبيرة، ومن ابرز التطعيمات التي يجب معرفة التطعيمات الإضافية، مايلي:





1- تطعيم فيروس الروتا:

هو عبارة عن تطعيم عن طريق الفم يعطى للأطفال حديثي الولادة.





العمر

يعطى الطفل منذ عمر الثلاثة أشهر، و جرعة منشطة عند بلوغ الشهر الخامسة.





أهمية التطعيم

للوقاية من النزلات المعوية الفيروسية الخطيرة، والتي تصيب الأطفال في الأعوام الخمسة الأولى من عمرهم.





2- تطعيم المكورات الرئوية:

وهو تطعيم يعطى للأطفال عن طريق العضل





العمر

في عمر الشهرين، 4 أشهر، و6 أشهر، جرعة منشطة عند بلوغ السنة ونص.





أهمية التطعيم

للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي، والحمى الشوكية، والتهابات امخ الخطيرة، والتي تعتبر من أهم أسباب وفيات الأطفال حول العالم في الأعوام الأولى من العمر.





3- تطعيم الجديري المائي:

وهو عبارة عن حقنة تحت الجلد.





العمر

يعطى تطعيم الجديري المائي عند بلوغ الطفل عامه الأول، كما يعطى جرعة منشطة عند بلوغ الطفل امه الرابع.





أهمية التطعيم

يهدف تطعيم الجديري المائي للوقاية من المرض، والذي ينتشر بين الأطفال، يتسبب في طفح جلدي بالجسم، مع ظهور بقع جلدية دائمة بالجسم والوجه حتى بعد الشفاء من المرض، كما أنه يساعد التطعيم في الوقاية من مرض الحزام الناري الذي قد يصيب الكبار فيما بعد بعد، ويسبب في التهابات في الجهاز العصبي.





4- تطعيم الحمى الشوكية:

وهي عبارة عن حقنة بالعضل للأطفال.





العمر

عند بلوغ الطفل العامين.





أهمية التطعيم

يحمي تطعيم الحمى الشوكية للوقاية من المرض، والتي تتسبب في التهاب المخ وتلف خلايا المخ، وفقدان السمع والبصر عند الأطفال في حال تعرضهم لهذا الميكروب.





5- تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي أ:

وهو عبارة عن حقنة بالعضل للأطفال.





العمر

تعطي الجرعة عند بلوغ الطفل عمر العام، وجرعة اخرى منشطة عند بلوغ العام والنصف.





أهمية التطعيم

يقي التطعيم من الالتهاب الكبدي، والذي يصيب الأطفال نتيجة الطعام الملوث.





6- تطعيم الأنفلونزا الفيروسية الموسمية:

وهي عبارة عن حقنة بالعضل للأطفال.





العمر

تعطى الجرعة للأطفال من عمر ستة أشهر، تؤخذ جرعة منشطة للطفل بعد شهر لمن هم أقل من تسعة أعوام، ولم يسبق لهم أخذ تطعيم الإنفلونزا من قبل.





أهمية التطعيم