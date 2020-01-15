أيمن وصابرين.. قطار الصعيد يدهس شابا وشقيقته في البدرشين

لقى شاب وفتاة شقيقان مصرعهما عقب دهسهما من قبل قطار الصعيد بمزلقان السكة الحديد بمنطقة البدرشين في الجيزة.



تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بمصرع شخصين دهسا امام قطار الصعيد بمنطقة البدرشين، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال وكشف الملابسات.



وعلى الفور انتقلت قوة امنية برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، وتبين ان المتوفين أيمن س في العقد الرابع من عمره، وشقيقته صابرين س في العقد الثالث.



كما شرحت التحريات ان المتوفين صدمهما قطار رقم 976 القادم من القاهرة وفي طريقه لمدينة الأقصر أثناء عبورهما السكة، مما أسفر عن وفاتهما في الحال.



وأمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

