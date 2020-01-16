تعرض مواطن للسرقة أعلى الطريق الدائري ..شاهد

عرض الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، لحظة تعرض مواطن للسرقة أعلى الطريق الدائري.





وقال رامي رضوان، خلال برنامجه المذاع على قناة «دي إم سي»، إن هذه الواقعة تتكرر للأسف في العديد من المناطق المختلفة، والطريقة واحدة في كل حادث سرقة.





وأضاف رامي رضوان، أن كثيرا من المواطنين يسير على الطريق يتحدث في هاتفه المحمول وهذه تكون لحظة الضحية فيها فريسة للصوص.





وأوضح رامي رضوان، أن اللص يكون خط سيره في الاتجاه المعاكس، ويكون معه دراجة نارية ويقف بعديا ويعبر إلى الاتجاه الآخر ليسرق الضحية ويفر هاربا إلى الاتجاه الآخر ويهرب.



