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تعرض مواطن للسرقة أعلى الطريق الدائري ..شاهد

الخميس 16/يناير/2020 - 02:34 ص
تعرض مواطن للسرقة
تعرض مواطن للسرقة أعلى الطريق الدائري
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كـريـم الـخـطـيـب
عرض الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج «مساء دي إم سي»، لحظة تعرض مواطن للسرقة أعلى الطريق الدائري.

وقال رامي رضوان، خلال برنامجه المذاع على قناة «دي إم سي»، إن هذه الواقعة تتكرر للأسف في العديد من المناطق المختلفة، والطريقة واحدة في كل حادث سرقة.

وأضاف رامي رضوان، أن كثيرا من المواطنين يسير على الطريق يتحدث في هاتفه المحمول وهذه تكون لحظة الضحية فيها فريسة للصوص.

وأوضح رامي رضوان، أن اللص يكون خط سيره في الاتجاه المعاكس، ويكون معه دراجة نارية ويقف بعديا ويعبر إلى الاتجاه الآخر ليسرق الضحية ويفر هاربا إلى الاتجاه الآخر ويهرب.

وحذر رامي رضوان من تكرار واقعة السرقة لأنها أصبحت منتشرة بكثرة في العديد من المناطق، مؤكدا أنه شاهد عمليات سرقة أمام عينيه، لذلك يحذر الجميع بعدم الحديث في الموبايل وزجاج السيارة مفتوح.
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