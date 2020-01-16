سعد سمير: كهربا واحد مننا وهذا ما نحتاجه في بطولة أفريقيا ..فيديو

قال سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة مدافعي الفريق الأحمر جيدة، فهم الأقوى في أفريقيا بالأرقام.





وأضاف سعد سمير، خلال تصريحات لفضائية "إم بي سي مصر"، "التعامل مع المرحلة من خلال الأهداف التي نريد تحقيقها، الأهداف التي تدخل مرمى الأحمر ليست مسئولية المدافعين فقط".





وتابع سعد سمير "لم يخطئ مدافع بعينه وتسبب في هدف، دائمًا يقال الأهلي يحتاج إلى مدافعين، وبالفعل الأحمر دُعم بـ ياسر إبراهيم ومحمود متولي وهما كانا أفضل ثنائي في مصر إلى جانب اللاعبين الموجودين بالفعل".





وأكد سعد سمير "نحتاج فقط إلى الإصرار أكثر في مباريات أفريقيا لكي نحسم البطولة، وإنكار الذات أكثر خلال المشوار الأفريقي أهم من التدعيم بلاعبين جدد".





وعن انضمام كهربا إلى الأهلي، أوضح "كهربا واحد مننا من زمان، هو من ناشئي الأهلي وسعداء بضمه هو لاعب كبير ومهم وسيفيدنا، وأتمنى عودة رمضان في أقرب وقت لأنه إضافة قوية لنا خلال المباريات، أبلغت كهربا أن الفريق يحتاجك ويحتاج لمجهودك، هو من نوعية اللاعبين التي لا تخشى ولا يؤثر عليها الضغط".





يذكر أن كهربا ساهم في فوز الأهلي أمس على طنطا بخماسية، بإحراز هدفين وصناعة آخر، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.