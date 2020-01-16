الصلح خير.. سيدة تتهم بائع ترمس بمحاولة اختطاف نجلتها ببورسعيد

فوجئ أهالي محافظة بورسعيد بسيدة تصرخ علي ممشي قاعدة تمثال ديليسبس بادعاء قيام أحد الأشخاص باختطاف نجلتها.



وسرعان ما امسك الأهالي بالخاطف وانهالوا عليه ضرب وقاموا بتسليمه إلى الشرطة لاتخاذ إجراءاتها تجاه الواقعة.



وخلال التحقيقات مع المتهم محمد هاني باختطاف طفلة بدائرة حي الشرق بجوار "ديليسبس" تبين ان المذكور بائع " الترمس " في منطقة ديلسبس وأن أحد الأشخاص استعان به للبحث عن نجلته المتغيبة عن المنزل ويبحث عنها.



وأثناء تواجد الطفلة بصحبة والدتها اشتبه بائع الترمس بها وهم للإمساك بها.



وسرعان ما تبين انها ليست الطفلة التي يبحث عنها والدها، وشاهدت الواقعة والدة الطفلة واستغاثت بالأهالي بدعوة اختطاف طفلتها.



وتدخل الشخص الذي يبحث عن نجلته وشرح الوضع وتم الصلح بين بائع الترمس ووالدة الطفلة.