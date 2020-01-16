AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب

الخميس 16/يناير/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا أشرف
زار وفد أفريقي مكون من 95 سيدة بـ40 دولة أفريقية مساء أمس، الأربعاء، الأكاديمية الوطنية للتدريب، للتعرف إلى دورها، في كيفية تأهيل الشباب لتولي مناصب قيادية، علاوة على تدريب الكوادر الأفريقية.

واستقبلت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب وفد الزائرين من المعهد القومي المؤلف من د. رحاب فراج مدير إدارة التنمية وتطوير القدرات البشرية ود. حنان رزق مستشار المدير التنفيذي وا. مي الشامي مدير إدارة التنمية المجتمعية ود. دينا مدير إدارة المسار الوظيفي وبالسيدات الأفارقة.

أعربت رشا راغب عن سعادتها بتوافد الزوار الأفارقة إلى مصر وإلى الأكاديمية الوطنية بوجه خاص، وتحدثت في نبذة سريعة عن دور الأكاديمية والبرامج التي تقدمها كالبرامج الرئاسية والتي منها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة الذي بدأ في أغسطس 2019، وما يتلقونه من مواد تدريبية ثرية جدا، ونماذج المحاكاة كنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، وإدارة الأزمات وغيرها.

بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذي يستهدف الفئة العمرية الأكبر من 30 إلى 45 عامًا، وقالت إن الأكاديمية تستهدف في 2020 تدريب 11800 متدرب.

وقدمت سارة ياقوت مدير التدريب بالأكاديمية عرض تعريفي عن الأكاديمية الوطنية للتدريب وفكرة إنشائها وأن الأكاديمية تسعى دائمًا لتحقيق قيم النزاهة والشفافية والتعاون والاحترام المتبادل، وتحدثت أيضًا عن البرامج التي تقدمها الأكاديمية والتي وصلت حتى الآن إلى 57 برنامجا تدريبيا، حيث تقدم الأكاديمية ثلاثة أنواع من البرامج وهي البرامج المقدمة للجهات التنفيذية، والبرامج والمبادرات الرئاسية، والبرامج الدولية.

أضافت سارة أن برنامج تأهيل التنفيذيين الأفارقة للقيادة يستهدف 200 موظف من 27 دولة إفريقية لصقلهم بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من التغلب على الفساد والبيروقراطية، وأن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة ضم شباب من سن 18 إلى 30 عام ممثلين عن 50 دولة إفريقية على مدار الثلاث دفعات.
بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب
بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب
بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب
بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب
بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب
بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب
بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب
بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب
بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب
بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل السفير الفرنسي ستيفان روماتيه

أبرز تصريحات المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لـ مصر النهاردة

رشا راغب: برنامج تدريب نواب المحافظين استكمال لدور الأكاديمية الوطنية

الوطنية للتدريب تستقبل الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي

محافظ الإسكندرية يستقبل الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.. فيديووصور

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل 95 سيدة إفريقية مشاركة في برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية

ترشيحاتنا

الخارجية: اتفاق شامل بين مصر والسودان وأثيوبيا حول قواعد ملء سد النهضة 28 يناير

الحكم يحرم كهربا من تسجيل أول أهدافه مع الأهلي فى الدوري

بـ كلمات مؤثرة.. أحمد فتحي يوجه رسالة لـ متابعيه عقب خماسية الأهلي أمام طنطا

موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يتهم وزير الدفاع التركي بالفشل والبلطجة.. الجمهور يغازل ياسمين صبري

حقوق الزوج على زوجته.. الإفتاء توضح ..فيديو

العزاء بالكنيسة اليوم.. وزيرة الصحة تخطئ وتقرر سفر عائلة الطبيبة المتوفاة سماح صليب لأداء الحج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وبفستان أحمر.. شاهد أحدث ظهور لـ طليقة علي ربيع

شاهد.. قفزة الموت تنهي حياة مصارع شهير.. تفاصيل الحادثة

جينيسيس تكشف رسميًا عن GV80 أول سيارة SUV في تاريخها .. فيديو وصور