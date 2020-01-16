بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب

زار وفد أفريقي مكون من 95 سيدة بـ40 دولة أفريقية مساء أمس، الأربعاء ، الأكاديمية الوطنية للتدريب، للتعرف إلى دورها، في كيفية تأهيل الشباب لتولي مناصب قيادية، علاوة على تدريب الكوادر الأفريقية.





واستقبلت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب وفد الزائرين من المعهد القومي المؤلف من د. رحاب فراج مدير إدارة التنمية وتطوير القدرات البشرية ود. حنان رزق مستشار المدير التنفيذي وا. مي الشامي مدير إدارة التنمية المجتمعية ود. دينا مدير إدارة المسار الوظيفي وبالسيدات الأفارقة.





أعربت رشا راغب عن سعادتها بتوافد الزوار الأفارقة إلى مصر وإلى الأكاديمية الوطنية بوجه خاص، وتحدثت في نبذة سريعة عن دور الأكاديمية والبرامج التي تقدمها كالبرامج الرئاسية والتي منها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة الذي بدأ في أغسطس 2019، وما يتلقونه من مواد تدريبية ثرية جدا، ونماذج المحاكاة كنموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، وإدارة الأزمات وغيرها.





بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذي يستهدف الفئة العمرية الأكبر من 30 إلى 45 عامًا، وقالت إن الأكاديمية تستهدف في 2020 تدريب 11800 متدرب.





وقدمت سارة ياقوت مدير التدريب بالأكاديمية عرض تعريفي عن الأكاديمية الوطنية للتدريب وفكرة إنشائها وأن الأكاديمية تسعى دائمًا لتحقيق قيم النزاهة والشفافية والتعاون والاحترام المتبادل، وتحدثت أيضًا عن البرامج التي تقدمها الأكاديمية والتي وصلت حتى الآن إلى 57 برنامجا تدريبيا، حيث تقدم الأكاديمية ثلاثة أنواع من البرامج وهي البرامج المقدمة للجهات التنفيذية، والبرامج والمبادرات الرئاسية، والبرامج الدولية.



