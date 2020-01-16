بسبب لهو الأطفال.. مزارع يقتل آخر ويصيب اثنين بسوهاج

أطلق مزارع الرصاص من بندقيته الآلية فقتل فلاحا وأصاب أثنين آخرين إثر مشاجرة بينهم بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة بدائرة مركز المنشأة، تم القبض على المتهمين، وضبط السلاح المستخدم.



كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد نشوب مشاجرة بين كلًا من طرف أول "عبد الحكيم.م.ح" 60 عاما فلاح توفى أثر إصابته بطلق ناري بالبطن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، نجل شقيقه "حسام.ن.م" 19 عاما عامل مصابًا بطلق ناري بالذراع الأيمن فتحتي دخول وخروج وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، "عبد العال.ج.ك" 62 عاما عامل مصابًا بطلق ناري بالقدم اليمني فتحتي دخول وخروج وتم نقله لمستشفى سوهاج العام، وطرف ثان "شريف.م.أ" 25 عاما مزارع، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.



تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية بخزينتها و36 طلقة من ذات العيار وبسؤال المصابين اتهما الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه وفاة الأول وحدوث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.



بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب تشريحها لبيان سبب الوفاة.