رد مصر على بيان الخارجية التركية.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس.





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





صدى البلد

السيسى: أشيد بالأداء المتميز للقوات المسلحة واستعدادها الدائم فى الدفاع عن الوطن





الأخبار

الخارجية: بيان واشنطن تضمن المحددات الرئيسية للاتفاق النهائى حول سد النهضة





الأهرام

من بينها إقالة 10 مصانع جديدة.. رئيس الوزراء يستعرض طلبات الشركاتا لراغبة فى ضخ استثمارات جديدة





اليوم السابع

مدينة شرم الشيخ تستضيف أكبر حدث تراثى عربى بعد ساعات





المصرى اليوم

مصر ترد على بيان الخارجية التركية: نظام مخز زج بتركيا فى الوحل





الوطن