AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند الفن | إنجي علي تدعم طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجآت الليلة الأخيرة في حياته

الخميس 16/يناير/2020 - 09:32 ص
اصالة - طارق العريان
اصالة - طارق العريان - انجي علي
Advertisements
شروق ابراهيم
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:

بعد انفصاله عن أصالة.. إنجي علي تنشر فيديو لـ طارق العريان
فاجأت الإعلامية إنجي علي، متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشرها فيديو لزوجها السابق المخرج طارق العريان، بعد إعلان انفصاله عن زوجته السابقة، الفنانة السورية أصالة نصري.

مفاجأة جديدة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أسرار الليلة الأخيرة في حياة زوجها
كشفت زوجة القتيل محمد الموسى، عن تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة زوجها قبل أن يشرع فى الذهاب إلى فيلا نانسى عجرم ليلا ويلقى مصرعه على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.

شاهد.. جمال هنا الزاهد في سن الـ 78 وتعليق صادم لزوجها أحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهى فى سن 78 عاما مستخدمة تطبيقا عبر صفحتها.
Advertisements

ترشيحاتنا

البطاطس بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16 -1 - 2020

غيروا المدافعين.. رسالة خالد بيومي لـ أندية الدوري وهجوم الأهلي كلمة السر

كيف يحاسب الميت في قبره؟.. الإفتاء: هذا الأمر ينجيه من الحساب

أنباء عن تعرض نجل الداعية أحمد ديدات لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا

ني ني ني.. كهربا يعلق على تألقه مع الأهلي أمام طنطا

اهم الأخبار.. الخارجية ترد على أنقرة بشأن غلق لجنة إلكترونية.. شوبير يعلن موقف مباراة الأهلي والهلال السوداني.. وسعد سمير يكشف كواليس مكالمة صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات ستروين c3 aircross الجديدة 2020.. صور

بسيطة وعصرية.. شاهد أجمل إطلالات ياسمين عبد العزيز فى عيد ميلادها

العثور على أشلاء جثة شاب في حقيبة.. والسر في شريط فيديو