تريند الفن | إنجي علي تدعم طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجآت الليلة الأخيرة في حياته

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها:
بعد انفصاله عن أصالة.. إنجي علي تنشر فيديو لـ طارق العريان
مفاجأة جديدة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أسرار الليلة الأخيرة في حياة زوجها
كشفت زوجة القتيل محمد الموسى، عن تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة زوجها قبل أن يشرع فى الذهاب إلى فيلا نانسى عجرم ليلا ويلقى مصرعه على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.
شاهد.. جمال هنا الزاهد في سن الـ 78 وتعليق صادم لزوجها أحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهى فى سن 78 عاما مستخدمة تطبيقا عبر صفحتها.
بعد انفصاله عن أصالة.. إنجي علي تنشر فيديو لـ طارق العريان
فاجأت الإعلامية إنجي علي، متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشرها فيديو لزوجها السابق المخرج طارق العريان، بعد إعلان انفصاله عن زوجته السابقة، الفنانة السورية أصالة نصري.
مفاجأة جديدة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف أسرار الليلة الأخيرة في حياة زوجها
كشفت زوجة القتيل محمد الموسى، عن تفاصيل الليلة الأخيرة فى حياة زوجها قبل أن يشرع فى الذهاب إلى فيلا نانسى عجرم ليلا ويلقى مصرعه على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.
شاهد.. جمال هنا الزاهد في سن الـ 78 وتعليق صادم لزوجها أحمد فهمي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهى فى سن 78 عاما مستخدمة تطبيقا عبر صفحتها.