تريند الفن | إنجي علي تدعم طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجآت الليلة الأخيرة في حياته

فاجأت الإعلامية إنجي علي، متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشرها فيديو لزوجها السابق المخرج طارق العريان، بعد إعلان انفصاله عن زوجته السابقة، الفنانة السورية أصالة نصري.

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق بعضها قراءات عالية.. نستعرض أبرز ما جاء فيها: