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برلمان

بيان عاجل للبرلمان يتهم وزيرة الصحة بالتسبب في وفاة 4 أطباء وإصابة 17 من المنيا

الخميس 16/يناير/2020 - 12:27 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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معتز الخصوصى
أعلن النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، تقدمه ببيان عاجل موجّه ضد وزيرة الصحة بسبب دورها في حادث وفاة 4 أطباء وإصابة 17 آخرين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو، أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف.

وقال النائب في بيانه العاجل، إنه يجب محاسبة وزيرة الصحة وإقالتها، بسبب الحادث المأسواي الذي وقع نتيجة الإهمال والعشوائية في القرارات، وعدم توفير وسيلة نقل آمنة للأطباء.

وأوضح أن أطباء المنيا كانوا فى طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧، وكان من الممكن أن يتم توفير لهم مدرب في المنيا بدلا من سفرهم، خاصة أن بينهم طبيبات، إلا أن الوزيرة رفضت ذلك.

وأكد ضرورة فتح تحقيق في الأمر، لمحاسبة كل من تورط فى صدور قرارات عشوائية، أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب فى القاهرة، خاصة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.
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