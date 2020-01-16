رجال سلة الأهلي يواصل تدريباته بدون راحة استعدادًا للجزيرة

يواصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي تدريباته اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فريق الجزيرة في الجولة المقبلة من منافسات دوري السوبر للمحترفين.



وقرر أشرف توفيق المدير الفني استمرار التدريبات بدون راحة عقب تغلب الفريق أمس على الزمالك بنتيجة 93-83 في البطولة.



ويرغب توفيق في تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لتحقيق الفوز في مباراة الجزيرة؛ نظرا لأهميتها.



ويسعي الأهلي للفوز علي الجزيرة للمنافسة علي لقب البطولة .



