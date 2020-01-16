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أخبار البلد

الإمام الأكبر: حماية الشباب من الأفكار المتطرفة على رأس أولويات الأزهر

الخميس 16/يناير/2020 - 03:34 م
شيخ الازهر خلال استقبال
شيخ الازهر خلال استقبال الوزيرة
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القسم الديني
استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم، الخميس، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال الإمام الأكبر إن دعم المجتمع وحماية الشباب من الأفكار الضالة والمتطرفة أولوية قصوى لدى الأزهر، مع أهمية الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في خدمة الوطن والنهوض به، وإن شباب مصر أثبتوا كفاءتهم وتفوقهم داخل مصر وخارجها، وقدرتهم على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، مشددا فضيلته على أهمية تعضيد وحدة المجتمع واستحضار روح التآخي ونبذ أي ممارسات دخيلة على المجتمع.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الأزهر يحظى بقبول في الداخل والخارج، والوزارة تعمل دائمًا على الاستفادة من خبراته وتاريخه العريق في دعم النسيج الوطني ونشر القيم النبيلة وتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لحماية المجتمع داخليًّا وكذلك التواصل مع أبناء الوطن في الخارج.
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