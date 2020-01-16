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فن

صدى البلد فى منزل الفنانة ماجدة الصباحى بعد وفاتها.. فيديو وصور

الخميس 16/يناير/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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نبيل العدوى - عدسة عز حسين
غيب الموت صباح اليوم الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى عن عمر بناهز الـ89 عاما بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الخالدة قدمتها كممثلة ومنتجة.

وحرصت كاميرا "صدى البلد" على التواجد فى محيط منزل الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى، حيث رصدت كلا من الإعلامية بوسى شلبى والفنانة عفاف رشاد.

اسمها الحقيقي عفاف علي كامل الصباحي، وحصلت ماجدة على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها موظفًا في وزارة المواصلات.

بدأت ماجدة الصباحي حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وكانت عام 1949 في فيلم "الناصح" إخراج سيف الدين شوكت أمام الفنان إسماعيل يس.

تزوجت ماجدة الصباحي عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج.

كما قامت ماجدة الصباحي بدور بارز في جمعية السينمائيات، وتعتبر من أبرز الممثلات في السينما العربية، حيث كانت تتقمص الشخصية ولا يمكن نسيان أدوارها في "أين عمرى" و"المراهقات" و"جميلة" و"بنات اليوم".
صدى البلد فى منزل الفنانة ماجدة الصباحى بعد وفاتها.. فيديو وصور
صدى البلد فى منزل الفنانة ماجدة الصباحى بعد وفاتها.. فيديو وصور
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