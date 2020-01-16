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رياضة

سامي الشيشيني: إراحة 3 لاعبين حتى لا نخسرهم فى الزمالك.. فيديو

الخميس 16/يناير/2020 - 06:22 م
سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
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محمد رشاد
شدد سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية التنظيم الدفاعي للفريق لمواصلة نتائجه المميزة محليا وقاريا.

وقال سامي الشيشيني عبر قناة تايم سبورتس "حققنا 3 نقاط غالية في الجونة، فهو ملعب صعب، وفريق مميز يضم عناصر جيدة للغاية، ومن أفضل منافسينا في الفترة الأخيرة".

وتابع سامي الشيشيني:"لقد حالفنا التوفيق وحافظنا على نظافة شباكنا، فالأهم ألا يدخل مرمانا أهداف، فالفوز قد يتحقق بهدف في الدقيقة 90، هدف مبكر في مرمانا سيؤدي إلى الاستعجال لإدراك التعادل ثم السعي للفوز".

وأضاف "تدوير التشكيل الأساسي مهم لمواجهة ضغط المباريات في إفريقيا والدوري، نجحنا في توسيع قاعدة الاختيار بكل مركز في الملعب".

وأوضح "قررنا إراحة محمد عبد الشافي وأحمد سيد (زيزو) ومحمود حمدي (الونش) حتى لا نفقدهم لفترة كبيرة، والبديل كان على قدر المسؤولية، نعتبر كل اللاعبين أساسيين، لدينا 25 لاعبا من أفضل عناصر الدوري وكذلك المحترفين".

واستطرد "محمود عبد الرازق (شيكابالا) أدى مباراة جيدة رغم غيابه لفترة، أصعب شيء للمدرب ألا يكون اللاعب جاهزا من الناحية البدنية، نعمل في مسارين محليا وقاريا، وهذا صعب جدا على اللاعب المصري، ونحاول تدارك الأزمة".

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري الاثنين المقبل بالدوري المصري، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.
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