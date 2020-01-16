مدفيديف يودع الحكومة الروسية بهذه الكلمات

وجه رئيس الوزراء الروسي السابق دميتري مدفيديف، رسالة وداع إلى جميع أعضاء الحكومة الروسية ومكتبها.



وقال "ميدفيديف" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "إنني ممتن لجميع أعضاء الحكومة ومكتبها على العمل العظيم الذي أنجزته معكم طوال هذه السنوات".



وكان ديمتري مدفيديف قدم استقالته أمس الأربعاء، من منصب رئيس الحكومة الروسية، حيث سيشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.



فيما أعلن البرلمان الروسي، اليوم الخميس، موافقته على تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الجديدة، بأغلبية ساحقة، بعد أن رشحه الرئيس فلاديمير بوتين لهذا المنصب أمس الأربعاء، عقب استقالة رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، وحكومته بالكامل.