AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدفيديف يودع الحكومة الروسية بهذه الكلمات

الخميس 16/يناير/2020 - 06:14 م
رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي السابق دميتري مدفيديف
Advertisements
شيماء مصطفى
وجه رئيس الوزراء الروسي السابق دميتري مدفيديف، رسالة وداع إلى جميع أعضاء الحكومة الروسية ومكتبها.

وقال "ميدفيديف" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس: "إنني ممتن لجميع أعضاء الحكومة ومكتبها على العمل العظيم الذي أنجزته معكم طوال هذه السنوات".

وكان ديمتري مدفيديف قدم استقالته أمس الأربعاء، من منصب رئيس الحكومة الروسية، حيث سيشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

فيما أعلن البرلمان الروسي، اليوم الخميس، موافقته على تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الجديدة، بأغلبية ساحقة، بعد أن رشحه الرئيس فلاديمير بوتين لهذا المنصب أمس الأربعاء، عقب استقالة رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، وحكومته بالكامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الضرائب الفيدرالية مرشح لتولي منصب رئاسة الحكومة.. ترشيح بوتين

بعد استقالة ميدفيديف.. بوتين يختار رئيس الوزراء الجديد لـ روسيا

رسائل بوتين أولوية.. أول تصريح من المرشح لمنصب رئيس الوزراء في روسيا

مجلس الدوما يمنح الثقة لميخائيل ميشوستين رئيسًا للحكومة الروسية

البرلمان الروسي يوافق على مرشح بوتين لـ رئاسة الوزراء

مجلس الدوما يوافق على تعيين ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

ترشيحاتنا

خاص.. بسبب 2 مليون جنيه مستحقات متأخرة.. الزمالك يرفض بيع نجمه

بـ الكاروهات.. ليلى علوى بإطلالة شبابية تبرز أنوثتها

تعرف على سبب وفاة ماجدة الصباحي

ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

أباح تفجير مسجد النبي يونس.. القبض على شفاء النعمة مفتي داعش

وفاة نجم مسلسل عروس بيروت أثناء التصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التدخين يهدد بإفلاس عائلة.. زوجان ينفقان 28 ألف دولار على السجائر

بـ الابيض الشبيكة.. راندا البحيري تثير الجدل فى إطلالة جريئة

أناقة واحتشام.. 30 إطلالة لـ ميجان ميركل بعد دخولها القصر الملكي