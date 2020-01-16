شاهد.. مزارعون يتظاهرون بـ عجولهم أمام منزل وزير الدفاع الإسرائيلي

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس، ‘إن متظاهرين من المزارعين الإسرائيليين، تجمعوا اليوم أمام منزل وزير الدفاع، نفتالي بينيت، احتجاجا على سوء أوضاعهم الاقتصادية نتيجة المقاطعة الفلسطينية لمنتجاتهم.



وطالب المزارعون وزير الدفاع بضرورة العمل على إنهاء المقاطعة الفلسطينية أو يهتم هو بعجول المزارعين، الذين أكدوا تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة المقاطعة الفلسطينية لمنتجاتهم.



وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل هددت السلطة الفلسطينية بـعواقب وخيمة، من بينها وقف إدخال المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، في حال استمرار مقاطعة العجول.



وكانت السلطة الفلسطينية قد أوقفت استيراد العجول من إسرائيل في سبتمبر العام الماضي، بهدف فك الارتباط الاقتصادي الفلسطيني عن نظيره الإسرائيلي.

