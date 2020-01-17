AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أريد التوبة من عقوق الوالدين .. تعرف على نصيحة أمين الإفتاء

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:58 ص
التوبة
التوبة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ علي فخر مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، كما قال تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» وعنعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، سَأَلْتُ النَّبِى صلى الله عليه وسلم أَى الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏(‏الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا‏)‏، قَالَ‏:‏ ثُمَّ أَيٌّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏(‏بِرُّ الْوَالِدَيْنِ‏)‏، قَالَ‏:‏ ثُمَّ أَيٌّ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏(‏الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ‏)‏.
وشدد «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، على أنه ينبغي للعاق أن يتوب ويرضي والديه قبل وفاتهما ليغفر الله له، مضيفًا: أما إذا توفي والداه قبل أن يرضيهما فعليه أن يبرهما بعد وفاتهما ويتوب ويندم ويستغفر الله سبحانه وتعالى.

وأوضح أن العاق يبر والديه بعد وفاتهما كما ورد في الحديث النبوي الذي روي عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ: «بينما نَحْنُ جلوس عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فقَالَ: نَعَمْ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا, وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا».

«4 خطوات» للتوبة من سب الدين
أكدت الدكتور نادية عمارة الداعية، أن سب الدين حرام شرعًا وكبيرة تستوجب على فاعلها التوبة النصوحة إلى الله تعالى.

وقالت «عمارة» في أحد البرامج الفضائية حلقة مسجلة ، أن من سب الدين يجب عليه أن يتوضأ ويحسن الوضوء، ثم يصلي ركعتين، ثم ينطق الشهادتين ويتوب من هذا الذنب.

ونبهت الداعية الإسلامية، على أن الواجب على المسلم أن يحذر ويحفظ لسانه ويصونه عما يجره إلى سب الدين والاستهزاء به.

5 شروط للتوبة المقبولة
أكد الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الله وعد التائب بالرحمة والغفران مهما بلغت ذنوبه، مستشهدًا بقول الله تعالى: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» (الزمر:53).

وأضاف «وهدان» خلال إلقاء أحد الدروس الدينية ، أنه قد تضافرت دلائل الكتاب والسنة على وجوب التوبة، ولزوم المبادرة إليها، منوهًا بأن هناك خمسة شروط للتوبة، وهي الشرط الأول: الإخلاص وهو أن يقصد بتوبته وجه الله عز وجل، والثاني: الإقلاع عن الذنب.

وتابع: الثالث: الندم على فعله، والرابع: العزم على عدم الرجوع إليه، والخامس: أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حال الغرغرة عند الموت، ويضاف إلى ذلك شرط آخر يتعلق بحقوق العباد وهو أنه لا بد من رد المظالم إلى أهلها، مثلًا فمن سرق شيئًا عليه رده.

اقرأ أيضا:
- حكم إخراج الصدقة رغم الشك في حالة طالبها .. أمين الإفتاء يرد

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكرار الذنوب .. كيفية التوبة وشروطها والذنب الذي لا يغتفر

عقوق الوالدين.. تعرف على خطوات عملية للتوبة منه وتحقيق برهما

ابني عاق وبدعي ربنا يهديه ومش بيهتدي.. اعمل إيه.. علي جمعة يرد

عقوق الوالدين.. أمين الفتوى يحذر من أقبح الأمور وأكبر الكبائر

عقوق الوالدين | رد الإفتاء على شاب اعتاد سب والديه عند الغضب

كيفية معاملة الأب المقصر في الإنفاق على أولاده.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

أحلى قمر .. ويزو تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها .. شاهد

رانيا يوسف تتصدر أفيش فيلم صندوق الدنيا.. شاهد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17/1/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

أخبار الرياضة.. حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية.. ووفاة لاعب المصري

هل يجوز تأخير الصدقة والزكاة لإخراجهما في رمضان .. عالم أزهري يجيب

هو حد يقدر يقول No.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

AdvertisementS

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن هجوم إيران على قاعدة عين الأسد بالعراق

«قولي الحقيقة عشان هفتش».. محافظ كفر الشيخ يحذر طبيبة أثناء جولته داخل الوحدة الصحية..فيديو

غيرة وفاء.. تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. شاهد

أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد

بعد زواجه من مصممة الأزياء.. هبة الأباصيري لـ محمود العسيلي: هي العروسة معاها واسطة؟

أخبار الرياضة.. حقيقة طرد إليو بادجى مهاجم الأهلي من الداخلية.. ووفاة لاعب المصري

محمد زيدان: يورجن كلوب أبلغني أنني أفضل من محمد صلاح 100 مرة.. فيديو

مقتل 19 من مرتزقة أردوغان في ليبيا

شاهد عروس بفستان الزفاف في الحرم المكي.. ومغردون: امنعوا هذه الظاهرة

القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو

خاص.. نادٍ سعودي يرغب في الحصول على خدمات أزارو مقابل ٢ مليون دولار

عدلي القيعي: فايلر سبب التأخير في الإعلان عن صفقة بادجي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غيرة وفاء.. تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في موقف محرج.. شاهد

أصغر لصة.. طفلة تسرق محلا كاملا على "عربة أطفال" ووالداها يراقبان.. شاهد

بعد 6 أيام مدفونة تحت الجليد.. إنقاذ امرأة عجوز بصدفة غريبة