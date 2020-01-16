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مرأة

فى دقيقتين.. أفضل الطرق لـ غسيل الخضراوات والتخلص من الأمراض

الخميس 16/يناير/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد الخضراوات من أكثر الأشياء التى تمد الجسم بالفيتامينات، ولذلك يفضل أن تكون طبيعية بشكل كامل دون أضافة أى شيء لها أو حقنها، وللتأكد من سلامتها يتوجب علينا أن نغسلها بشكل صحى وسليم.

ووفقًا لموقع "wikihow" إليكى أهم وأفضل الطرق لغسل الخضراوات وهى

طريقة غسل الخضراوات بالبيكينج صودا:-

1- اخلطي 1/2 كوب من الخل مع 1 1/2 كوب ماء و عصير 1 ليمونة في بخاخة و قلبي.
2- اضيفي 2 ملعقة كبيرة بيكينج صودا تدريجيا الى المزيج و اغلقي البخاخة ثم رجيها حتى تمام الاختلاط.
3- قومي برش الخضراوات بمزيج البيكينج صودا ثم اتركيه قليلا ثم نظفيها بالفرشاة.
4- قومي بغسل الخضراوات جيدا من الماء و اتركيها تجف.
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