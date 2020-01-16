حكم سباق الهجن .. داعية إسلامي: جائز شرعا والرسول ذكره

قال الشيخ مصطفى عبدالسلام، الداعية الإسلامي، تعليقا على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى، سباقات الهجن، إن النبى محمدًا -صلى الله عليه وسلم- ذكر سباق الهجن، وموجود فى الدين الإسلامي.



واستشهد «عبدالسلام»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبقَ إلا في نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ»، موضحًا: الخف للإبل، والحافر للخيل، والنصل للرمي.



وعرف العرب سباق الهجن -الإبل- في عصر الجاهلية، وفي عصر البعثة النبوية، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة اسمها «العضباء» لا تسبق.. واشتهر سباق الإبل «الهجن» في عصرنا، ولا سيما في بلاد الخليج العربي.



حكم سباق الإبل بعوض

سباق الإبل جائز شرعًا، وجمهور العلماء قصروا السباق بعوض -مابل مادي- على هذه الثلاث «لا سبقَ إلا في نصلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ».



وهناك أقوال متعددة في مجال المسابقات بعوض: القول الأول: لا تجوز المسابقات بعوض مطلقًا، وحكي هذا القول عن مالك وأبي حنيفة، وهو خلاف المشهور عنهما في المراجع المعتمدة.



والقول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة في الأصح عنهم، والشافعية في وجه لهم أن المسابقة في عوض لا تجوز إلا في الثلاث الواردة في «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر».



القول الثالث: ذهب الحنفية إلى إضافة المسابقة على الأقدام إلى الثلاثة المذكورة، لحديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها.

