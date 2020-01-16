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أخبار العالم

رئيس الأركان السعودي يزور معرض الكويت للطيران 2020

الخميس 16/يناير/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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سعيد العربي
زار رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة, اليوم, فعاليات النسخة الثانية من معرض الكويت الدولي للطيران 2020 المقام بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكبرى الشركات المتخصصة في صناعة الطيران.

وشاهد "الرويلي" العروض الجوية لفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات، كما اطلع على مشاركة الفريق خلال جولته في المعرض، وأبرز ما وصلت إليه التطورات في مجال الطيران وأحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها.

جدير بالذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض الجوية في سماء الكويت حتى اختتام المعرض يوم السبت الموافق 1441/5/23هـ
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