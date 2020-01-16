AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ننشر أسعار الفائدة بالشهادات بـ3 بنوك بعد قرار لجنة السياسات النقدية

الخميس 16/يناير/2020 - 10:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيي
ثبت البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في آخر اجتماع له بنهاية العام 2019؛ ليصبح سعر عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة ـ12.25% والعملية الرئيسية للبنك و 13.25% و 12.75% علي التوالي، بينما وصل سعر الائتمان والخصم لـ12.75%.

وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز شهادات الادخار بـ 3بنوك بعد قرار لجنة السياسات والنقدية وهي كالأتي:

بنك مصر
ومن بين تلك الشهادات المطروحة بالعملة المحلية "الجنيه"، ما يلي:

شهادة القمة: بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات، ويتم صرف عائدها شهريا بـ سعر فائدة نسبته 13% بعد أن كانت 14%.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير: بقيمة 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، ويتم صرف العائد لها كل 3 شهور بسعر فائدة 12.5%.

الشهادة المتزايدة بفترة استحقاق 10 سنوات: لفئة الـ1000 جنيه ومضاعفاتها ويتم صرف العائد شهريا أو ربع ونصف سنوي أو سنوي، بعائد يتراوح بين 13.4% حتى 14.4% وفقا لتوقيت سعر العائد.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت: بفترة استحقاق تتراوح بين 5 و7 سنوات لفئة الـ1000 جنيه و750 جنيها، ومضاعفاتها بنسبة 11% بعد أن كانت 12%.

شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 و10 سنوات بفئة 621 جنيها لـ5 سنوات و353 جنيها لـ10 سنوات، على أن يتم صرف العائد المركب بعد نهاية مدة الشهادة بنسبة 10.5%.

شهادات الادخار بالعملة الأجنبية

شهادة الثبات بالدولار واليورو والاسترليني: لمدة تصل إلى 3 و5 سنوات لفئة الـ100 دولار أو يورو بعائد ربع سنوى بفائدة تبلغ 3.75% لعائد 3 سنوات و4.5% لـ5 سنوات.

شهادة الادخار ذات العائد المتغير بالدولار والجنيه الإسترليني واليورو لمدة 3 سنوات بعائد متغير يتم صرفه لـ 6 أشهر لفئات الـ500 دولار واليورو ومضاعفاته و300 جنيه استرليني ومضاعفاته بسعر فائدة 3.125% بالدولار و0.0725% باليورو.

شهادة الادخار ذات العائد المتغير لمدة 10 سنوات لفئة الـ500 دولار ومضاعفاته بسعر عائد 4.9%.

البنك الأهلي المصري:

أسعار العائد علي الأوعية الادخارية بالجنيه المصري
1- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات ) شهرى 8.25 %
2- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري 11 %
3- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى البلاتينية الشهرية-ثلاث سنوات 13 %
4- شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 12.50 %

5- شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 13.75 %
6- شهادة امان المصريين 16 %
7- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد شهرى 7.75 %

بنك عوده:

شهادة العائدة بالجنيه المصري والدولار لفئتي 5 آلاف جنيه أو ألف دولار لمدة تصل لـ بين 3 و4 و5 سنوات بنسبة تصل لـ 11.5% و 12%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو عايز تفتح حساب جاري بالعملة المحلية والأجنبية مع بنك مصر.. تعرف على الشروط

البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1%؜ على الشهادات البلاتينية

رغم قرار المركزي بخفض الفائدة.. بنك ناصر يبقي عائد شهادة رد الجميل عند 16%

بنك عودة مصر يخفض أسعار الفائدة على الشهادات 1%

تفاصيل أسعار الفائدة على جميع الودائع والشهادات في البنك الأهلي المصري

أسعار الفائدة على الشهادات بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان الليبي يكشف القرارات المرتقبة حال فشل مفاوضات مؤتمر برلين..فيديو

صدى البلد فى منزل الفنانة ماجدة الصباحى بعد وفاتها.. فيديو وصور

بالأرقام والمواعيد.. التفاصيل الكاملة لصفقة الأهلي الجديدة..صور

الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها

شاهد.. رد فعل رضيع يرى المطر للمرة الأولى في حياته

مستقبل وطن: التدخل التركي في مصر يفتح أبواب الجحيم على أردوغان ونظامه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون جلد أحمر.. نجوى كرم تبهر المتابعين بإطلالة شبابية

أم أمريكية مهملة تتسبب في وفاة طفلها الرضيع غرقًا.. تركته لتدخين سيجارة

بالأسود القطيفة.. أصالة بإطلالة أنيقة بـ ليالي القصيم