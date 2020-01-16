ننشر أسعار الفائدة بالشهادات بـ3 بنوك بعد قرار لجنة السياسات النقدية



بنك عوده:



شهادة العائدة بالجنيه المصري والدولار لفئتي 5 آلاف جنيه أو ألف دولار لمدة تصل لـ بين 3 و4 و5 سنوات بنسبة تصل لـ 11.5% و 12%.



ثبت البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في آخر اجتماع له بنهاية العام 2019؛ ليصبح سعر عائد الإيداع والاقتراض لليلة واحدة ـ12.25% والعملية الرئيسية للبنك و 13.25% و 12.75% علي التوالي، بينما وصل سعر الائتمان والخصم لـ12.75%.وينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز شهادات الادخار بـ 3بنوك بعد قرار لجنة السياسات والنقدية وهي كالأتي:بنك مصرومن بين تلك الشهادات المطروحة بالعملة المحلية "الجنيه"، ما يلي:شهادة القمة: بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات، ويتم صرف عائدها شهريا بـ سعر فائدة نسبته 13% بعد أن كانت 14%.الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير: بقيمة 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، ويتم صرف العائد لها كل 3 شهور بسعر فائدة 12.5%.الشهادة المتزايدة بفترة استحقاق 10 سنوات: لفئة الـ1000 جنيه ومضاعفاتها ويتم صرف العائد شهريا أو ربع ونصف سنوي أو سنوي، بعائد يتراوح بين 13.4% حتى 14.4% وفقا لتوقيت سعر العائد.شهادة الادخار ذات العائد الثابت: بفترة استحقاق تتراوح بين 5 و7 سنوات لفئة الـ1000 جنيه و750 جنيها، ومضاعفاتها بنسبة 11% بعد أن كانت 12%.شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي لمدة 5 و10 سنوات بفئة 621 جنيها لـ5 سنوات و353 جنيها لـ10 سنوات، على أن يتم صرف العائد المركب بعد نهاية مدة الشهادة بنسبة 10.5%.شهادات الادخار بالعملة الأجنبيةشهادة الثبات بالدولار واليورو والاسترليني: لمدة تصل إلى 3 و5 سنوات لفئة الـ100 دولار أو يورو بعائد ربع سنوى بفائدة تبلغ 3.75% لعائد 3 سنوات و4.5% لـ5 سنوات.شهادة الادخار ذات العائد المتغير بالدولار والجنيه الإسترليني واليورو لمدة 3 سنوات بعائد متغير يتم صرفه لـ 6 أشهر لفئات الـ500 دولار واليورو ومضاعفاته و300 جنيه استرليني ومضاعفاته بسعر فائدة 3.125% بالدولار و0.0725% باليورو.شهادة الادخار ذات العائد المتغير لمدة 10 سنوات لفئة الـ500 دولار ومضاعفاته بسعر عائد 4.9%.البنك الأهلي المصري:أسعار العائد علي الأوعية الادخارية بالجنيه المصري1- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (3 سنوات ) شهرى 8.25 %2- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري 11 %3- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى البلاتينية الشهرية-ثلاث سنوات 13 %4- شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 12.50 %5- شهادات المجموعة "ب"- لمدة سنة 13.75 %6- شهادة امان المصريين 16 %7- شهادات ادخار البنك الاهلى المصرى للشركات (5 سنوات) عائد شهرى 7.75 %