أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور



شهد متحف جاير أندرسون مساء اليوم الخميس تجربة مثيرة بين فنان وابنه الفنان أيضا،وذلك في معرض فني واحد.



المعرض افتتحه د.مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار وجاء بعنوان "اثنين اثنين" للفنانين التشكيليين جرجس يوسف، وابنه مينا جرجس.



الإفتتاح تم بحضور ميرفت عزت مدير عام المتحف، ود.محمد اسحاق عميد كلية التربية الفنية الأسبق، والفنان التشكيلي أسامة ناشد والمخرج المسرحي سعيد حجاج.





عثمان قال إن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للمتحف،مؤكدا أن مهمة أصبحت تتجاوز كونه للعرض الأثري فقط،واصبحت أيضا التواصل مع مختلف فئات المجتمع.



من جانبها قالت ميرفت عزت أن المعرض يتضمن 20 عملا فنيًا لاثنين من الفنانيين التشكيليين أب وابنه، حيث قدم الابن وهو مينا جورج عدد من اللوحات الزيتية، فيما قدم الأب جرجس يوسف لوحات بطريقة الرسم بالرصاص لحيوانات خرافية.