AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:39 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي

شهد متحف جاير أندرسون مساء اليوم الخميس تجربة مثيرة بين فنان وابنه الفنان أيضا،وذلك في معرض فني واحد.

المعرض افتتحه د.مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار وجاء بعنوان "اثنين اثنين" للفنانين التشكيليين جرجس يوسف، وابنه مينا جرجس.

الإفتتاح تم بحضور ميرفت عزت مدير عام المتحف، ود.محمد اسحاق عميد كلية التربية الفنية الأسبق، والفنان التشكيلي أسامة ناشد والمخرج المسرحي سعيد حجاج.


عثمان قال إن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للمتحف،مؤكدا أن مهمة أصبحت تتجاوز كونه للعرض الأثري فقط،واصبحت أيضا التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

من جانبها قالت ميرفت عزت أن المعرض يتضمن 20 عملا فنيًا لاثنين من الفنانيين التشكيليين أب وابنه، حيث قدم الابن وهو مينا جورج عدد من اللوحات الزيتية، فيما قدم الأب جرجس يوسف لوحات بطريقة الرسم بالرصاص لحيوانات خرافية.
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
أب وابنه.."إثنين إثنين"معرض فني جديد في متحف جاير أندرسون..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحف جاير أندرسون يحتفل مع ذوي الاحتياجات الخاصة باليوم العالمي للطفولة.. صور

أبطال المكفوفين من 11 دولة يزورون متحف جاير أندرسون.. صور

أول دليل بطريقة برايل في احتفالية متحف جاير اندرسون بذوي الإعاقة.. الاثنين

حقك تعرف تاريخك.. مسار زيارة ودليل للمكفوفين بطريقة برايل في متحف جاير أندرسون.. صور

فنان من ضعاف السمع| كيرلس القط يبدع في متحف جاير أندرسون بـ الأوريجامي.. صور

إيديهم تتلف في حرير.. معرض فني لذوي الإعاقة في متحف جاير أندرسون.. شاهد

ترشيحاتنا

الأهلي يواصل الصدارة.. ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 13

القيعي: لجنة المسابقات بالجبلاية وضعت الأهلي في فخ قبل مباراة النجم الساحلي.. فيديو

تطورات جديدة .. تركيا ترسل معدات عسكرية إلى ليبيا

حب صادق .. أمير أشقر وزوجة سمراء .. و رئيس ومعلمته

رسائل تهديد للقوات الأمريكية في الكويت

اتحاد الكرة يحسم جدل دخول عبد الله السعيد نادي المائة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة أفلام الرعب.. دمية "مسكونة" تروع عائلة.. وهكذا تم التخلص منها

منتخب سيدات مصر بـ الأحمر والمغرب بـ الأخضر غدا .. صور

بفستان جلد أسود.. بوسي تتألق بإطلالة جذابة