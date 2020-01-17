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جلال علام يكشف تفاصيل بدايات برنامج مواقف وطرائف.. فيديو

الجمعة 17/يناير/2020 - 03:15 ص
جلال علام
جلال علام
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هاني حسين
قال الإعلامي والكابتن جلال علام، إن كافة المواقف التي قام برصدها في برنامج «مواقف وطرائف» كان منبهر بها لأنه لم يراها مسبقا.

وأضاف علام في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، :" رأيت عظمة ربنا في شلالات فيكتوريا بسبب رهبة المكان وإعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه ".

وتابع:" فكرة برنامج مواقف وطرائف راودتني في عام 1975، من أجل رصد المواقف الغريبة التي تحدث في كل مكان في العالم ونقلها للجمهور والمشاهدين".

وقال :" بدأت في تجميع الكثير من المواقف الطريفة في مختلف أنحاء العالم وطرقت باب ماسبيرو لتقديم برنامج مواقف وطرائف وكان بمثابة تحدي ، ولكنه نال استحسان الجمهور".
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