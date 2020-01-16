قمة مصر للأفضل تكرم 100 شركة وأبرز 50 سيدة تأثيرا.. تفاصيل

تشارك الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تكريم أفضل 100 شركة وأبرز 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال لعام 2019، خلال فعاليات قمة مصر للأفضل والتي تنطلق دورتها الخامسة في 5 فبراير المقبل 2020، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة 700 قيادة تنفيذية لكبريات الشركات.



وتحرص القمة التي أطلقتها مجلة أموال الغد الاقتصادية المتخصصة منذ خمس سنوات ،على الاحتفاء سنويا بالرواد من الشركات والشخصيات النسائية المؤثرة والمساهمين بقوة في التحولات التي تطرأ على الاقتصاد المصري ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، توافقا مع البرنامج الاقتصادي الطموح الذي تتبناه القيادة السياسية بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص ونال إشادة العديد من المؤسسات الدولية ومراكز التصنيف العالمية.



ويحتفي الوزراء مع نخبة من قادة قطاع المال والأعمال، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة، بالنجاحات التي تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات الاقتصادية، وتفيد نتائج التصنيف الأولية لقائمة الشركات والشخصيات المكرمين خلال فعاليات القمة، بأن الدولة المصرية بشقيها الحكومي والخاص تواصل الاستثمار بقوة في قطاعات البنية التحتية والتمويل والطاقة والتكنولوجيا والنقل والصناعة.



وتستهدف القمة سنويا تأكيد الصورة الذهنية الجديدة للأوضاع في مصر على مستوى السياسات الخاصة بدعم المرأة المصرية التكنوقراط، عبر اكتشاف أجيال جديدة من السيدات القادرات على النفاذ إلى جميع المجالات، وتسويق مخططات الدولة التنموية وعلى رأسها رؤية مصر 2030 ، ودفع الحوار حول مشاركة المرأة في تسويق قرارات الدولة الاقتصادية والتحركات التي تشهدها على مستوى الإدارة والتخطيط للمستقبل، وأيضًا عرض آرائهم في القضايا المرتبطة بالتغيير الإيجابي في الاقتصاد المصري.



ومن المقرر أن تستعرض وزيرة التخطيط خلال فعاليات القمة، استراتجية الوزارة المقبلة في التخطيط للاستثمارات العامة للدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة، وسبل رفع مستوى مساهمة المرأة واستحداث أفكار ومبادرات مبتكرة لتمكين دروها في قطاع الأعمال والمجالات الاقتصادية المتنوعة وتنمية المجتمع بشكل عام.



كما يستعرض الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، سياسات الوزارة والخطوات التى تبنتها لإنجاز عدد من المشروعات في إطار تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة لها، في إطار من التكامل مع شركات القطاع الخاص لدعم السياسات العامة للدولة الرامية إلي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات.



وصنفت مجلة أموال الغد الشركات الأفضل بالتعاون مع شركة شعاع للأوراق المالية مصر، معتمدة في تصنيفها لأقوى الشركات فى مصر على دراسة عميقة لأكبر وأهمّ الشركات المدرجة في البورصة المصرية، عبر سبعة مقاييس أساسية متضمنًا القيمة السوقية للشركة والعائد الإجمالى وتطور الإيرادات والأرباح، وتشهد القائمة تنوع في التوزيع القطاعي وتضم القطاع المالي والمصرفي، والصناعة والتجارة، والنقل، والطاقة، والمواد الخام، والقطاع العقاري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



كما قامت بتصنيف السيدات الأكثر تأثيرا بالتعاون مع منتدى الخمسين سيدة، الذي يعد أكبر منصة متنامية تضم السيدات التكنوقراط في مصر، بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية سواء من صاحبات الشركات الكبرى أو رائدات الأعمال، ويضم بين عضواته وزيرات في الحكومة ومديرات مؤسسات مالية وبنكية كبرى.



وضمت الدورة السابقة للقمة لفيف رفيع من الوزراء، منهم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي "سابقا" ، والدكتور هشام عرفات وزير النقل "سابقا" ، والسيد القصير وزير الزراعة الحالي والرئيس السابق للبنك الزارعي المصري، ونيفين جامع وزير التجارة والصناعة الحالي ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



تعد «قمة مصر للأفضل» ، أحد أبرز الفعاليات الكبرى التي تحتفي سنويًا بالناجحين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وانطلقت أولى فعالياتها في 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من الوزراء والمسئولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة في مصر .