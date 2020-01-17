زوج مي فاروق يتعرض لحادث أليم

طلبت الفنانة مي فاروق من جمهورها، الدعاء لزوجها السابق، أشرف سيد رجب، بعد إصابته في حادث سير.



وكتبت مي عبر صفحتها بموقع التواصل فيسبوك: "أرجو منكم الدعاء لـ أبو أولادي أشرف سيد رجب بالشفاء، أصيب بنزيف في المخ نتيجة حادث، دعواتكم يرده لأمه وأهله وأولاده بالسلامة".



الجدير بالذكر أعلنت المطربة مي فاروق طلاقها من زوجها، وذلك عبر رسالة مؤثرة كتبتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقالت مي فاروق: "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا".