حدث ليلا.. أمريكا تعترف بـ إصابة 11 جنديا بقاعدة عين الاسد .. و الجيش الليبي يكشف سبب غضب أردوغان

كشف سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات حالته الصحية في الفترة الأخيرة، موضحًا تفاصيل حديثه مع فايلر مدرب القلعة الحمراء.