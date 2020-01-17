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أخبار البلد

حدث ليلا.. أمريكا تعترف بـ إصابة 11 جنديا بقاعدة عين الاسد .. و الجيش الليبي يكشف سبب غضب أردوغان

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:


بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن هجوم إيران على قاعدة عين الأسد بالعراق
قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة إن 11 جنديا أمريكيا عولجوا من أعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة عين الأسد بالعراق تتمركز فيها قوات أمريكية.

أمريكا: فنزويلا تواصل دعم مليشيا حزب الله
اتهمت الولايات المتحدة السلطات الفنزويلية مجددا، بصلاتها مع مليشيات "حزب الله" اللبنانية، ودعمها للجماعات المتمردة اليسارية الكولومبية وجيش التحرير الوطني والقوات المسلحة الثورية الكولومبية.

لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة أمس.. خبير اقتصادي يجيب
أرجع سمير رؤوف خبير أسواق المال، قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة أمس الخميس، إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في ديسمبر الماضي، وبداية يناير الجاري، بسبب مبيعات التجزئة الذي وصل إلى 6.5 % أي ارتفع قرابة 3%، حسب تعبيره.

الجيش الليبي يكشف سبب غضب أردوغان من فشل اتفاق روسيا
كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، عن أسباب غضب تركيا الحقيقي من فشل اتفاق موسكو ورفض قائد الجيش، خليفة حفتر، التوقيع عليه.

سعد سمير يكشف عن رسالة فايلر له.. ويؤكد: الخطيب حرص على مساندتي..فيديو

كشف سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات حالته الصحية في الفترة الأخيرة، موضحًا تفاصيل حديثه مع فايلر مدرب القلعة الحمراء.

الأمين العام للأمم المتحدة يركب دراجة لمعالجة المياه في بانكوك.. لهذا السبب
نشر الحساب الرسمي للأمم المتحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة للأمين العام، أنطونيو جوتيريس، وهو يركب دراجة لمعالجة المياه خلال زيارته لتايلند.

اليونان تهدد بإجراء حاسم في حالة لم يلغ اتفاق ترسيم الحدود مع تركيا
هدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده ستستخدم حق النقض ضد أي قرار سياسي يخص ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين، إن لم يلغى الاتفاق مع تركيا على ترسيم مناطق النفوذ البحري.

كل ده ليا لوحدي.. محمود العسيلي يظهر بفيديو لركوب اليخت في شهر العسل .. فيديو وصور
نشر الفنان محمود العسيلى مجموعة من الفيديوهات عبر خاصية ستوري بموقع "إنستجرام"، لمشاركة جمهوره أوقات استمتاعه مع زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم أثناء قضائهم شهر العسل فى جزر المالديف .
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