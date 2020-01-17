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أخبار العالم

المرشد الإيراني يعلق على حادث تحطم الطائرة الأوكرانية

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:15 ص
المرشد الأعلى في
المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي
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شيماء مصطفى
قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن الحرس الثوري الإيراني يحمي أمن إيران، مشيرًا إلى أن سقوط الطائرة الأوكرانية كان حادثا مأساويا.

وأضاف خامنئي خلال خطبة الجمعة اليوم: "أعرب عن مواساتي واعتبر نفسي شريكا في العزاء بضحايا حادث الطائرة"، لافتًا إلى أن الإعلام الأمريكي حاول التركيز على سقوط الطائرة الأوكرانية للتغطية على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكانت آخر خطبة لخامنئي في عام 2012، عندما رد على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي إمامة خامنئي لصلاة الجمعة اليوم في وقت تواجه إيران العديد من الضغوط، بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في 3 يناير الجاري، ثم قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، مما أسفر عن مقتل 176 على متنها.
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