الفيضة الكبرى.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الإسكندرية.. صور

اجتاحت موجة الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، اليوم الجمعة، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، تزامنا مع نوة "الفيضة الكبرى " المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام.





ولم يؤثر الطقس السيئ على حركة الملاحة البحرية حيث قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية.





من جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.



