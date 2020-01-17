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محافظات

الفيضة الكبرى.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الإسكندرية.. صور

الجمعة 17/يناير/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
اجتاحت موجة الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، اليوم الجمعة، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، تزامنا مع نوة "الفيضة الكبرى" المقرر أن تستمر لمدة 6 أيام.

ولم يؤثر الطقس السيئ على حركة الملاحة البحرية حيث قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية.

من جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى تحسبا لأي طوارئ قد تشهدها المدينة خلال موجة الطقس السيئ، فيما دفعت شركة الصرف الصحي بـ93 سيارة لسحب المياه المتراكمة في الشوارع.
الفيضة الكبرى.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الإسكندرية.. صور
الفيضة الكبرى.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الإسكندرية.. صور
الفيضة الكبرى.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الإسكندرية.. صور
الفيضة الكبرى.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الإسكندرية.. صور
الفيضة الكبرى.. موجة من الطقس السيئ تجتاح الإسكندرية.. صور
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